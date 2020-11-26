По словам президента Белоруссии, «время показало», что Москве и Минску «никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений»Белоруссия готова к интенсификации отношений с Россией. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в четверг в Минске на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Белорусский лидер отметил, что «надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации» отношений Минска и Москвы и подчеркнул готовность к этому.

По словам Лукашенко, ведется много разговоров о вариантах развития отношений Белоруссии и России, о том, какими будут эти отношения. «Без всяких обиняков вам просто по-дружески хочу сказать, что и Россия, и Беларусь живут — не по воле Беларуси — в своем собственном доме или в квартире», — сказал он. Политик подчеркнул, что хотелось бы «иметь не просто добрососедские отношения», а «очень близкие братские отношения» с РФ.

Лукашенко отметил, что ничего нового не сказал, но не всегда, слушая его, «это хотели подчеркивать и повторять, особенно в РФ». «Видимо, кому-то это было невыгодно», — выразил мнение белорусский лидер, впрочем, отметив, что время показало — Москве и Минску «никуда не деться» от очень тесной дружбы. Лукашенко выразил уверенность, что руководство России сейчас «как раз хочет и предпочитает такие отношения».

В целом президент Белоруссии отметил, что его встречи с главой МИД РФ «всегда продуктивны». «По крайней мере, для меня особенно и для Беларуси, для нашей, прежде всего, внешней политики, потому что есть возможность, как вы говорите часто, сверить часы. Мы этим пользуемся», — сказал Лукашенко. Он также отметил, что Лаврову приходится «больше вертеться» «в этом бешеном мире» на международной арене, и его точка зрения для Минска «актуальна и познавательна», — сообщает Тасс

Фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС