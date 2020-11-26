Рассуждения о необходимости «сделать шаг назад» в урегулировании в Донбассе не способствуют прогрессу. Таким образом прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявление бывшего главы офиса президента Украины Андрея Богдана.

Ранее Богдан призвал российского лидера Владимира Путина сделать «шаг назад» и пересмотреть Минские соглашения. По мнению Пескова, подобные рассуждения являются завуалированными попытками дезавуировать имеющиеся договоренности. «Это далеко не способствует выходу на трек урегулирования, а, наоборот, отбрасывает нас назад», — отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что «здесь не нужно делать ни шаг назад, ни шаг вперед», но следует выполнять каждой стороной взятые на себя обязательства, — сообщает Газета. ру