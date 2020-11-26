В Воронеже с 1 декабря изменятся пять маршрутов общественного транспорта, сообщили активисты общественной организации «Город и транспорт» в четверг, 26 ноября.

Автобусы маршрута №6 по пути из микрорайона «Озерки» в Тенистый больше не будут проезжать по улицам Космонавтов, Пеше-Стрелецкой и Южно-Моравской, движение в юго-западной части города будет направлено по улицам Матросова, Героев Сибиряков, проспекту Патриотов.

Маршрут 14в продлили через микрорайон БАМ до Больницы № 8 с южной стороны и в северной части до Борового. При этом участок через улицы Розы Люксембург, Боровскую и Электровозную из маршрута исключили.

Маршрут 20б продлили в микрорайон Тенистый, он также пойдёт по улицам Космонавтов и Пеше-Стрелецкой, а вот улицы Маршака и Домостроителей из него исключили.

52-ой маршрут сократили до конечной остановки «Ул. Космонавта Комарова», в Тенистый автобусы заезжать больше не будут.

Маршрут №80 от «Танка» будет двигаться к Перхоровича по улицам Комарова и Южно-Моравской до госпиталя МВД, а не по проспекту Патриотов. В обратную сторону автобус будет ходить по старому маршруту.

Кроме того, на маршрутах №6, 9ка и 14в полностью заменят автобусы, там теперь будут работать новые низкопольные машины, приобретенные по программе льготного лизинга. 62 таких автобуса приехали в Воронеж в начале ноября, — сообщают Вести Воронеж

Фото: Вести Воронеж