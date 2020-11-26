Организаторы престижной музыкальной премии «Грэмми» опубликовали список номинантов 2021 года. Среди них оказался уроженец Воронежа пианист Кирилл Герштейн. Имена номинантов огласили во вторник, 24 ноября.

Пианист Кирилл Герштейн представит Бостонский симфонический оркестр в номинациях «Лучшая современная классическая композиция» и «Лучшее классическое инструментальное соло». За честь России в последней номинации также поборются пианисты Даниил Трифонов и Игорь Левитин, а Максим Емельянычев – за «Лучшую оперную запись».

Справка РИА «Воронеж»

Кириллу Герштейну 41 год. Начал играть на пианино с двух лет, в 12 выиграл первый международный конкурс в Польше. В 14 лет стал самым юным студентом музыкального колледжа Беркли (США). Профессиональный дебют состоялся в 2000 году с оркестром Тонхалле в Цюрихе. Как сольный пианист, выступал во многих мировых филармониях. Обладатель множества музыкальных наград. С 2003-го – гражданин США.