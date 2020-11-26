В Воронежской области с 25 на 26 ноября подтвердились 323 случая COVID-19, сообщил федеральный ресурс стопкоронавирус.рф. С начала пандемии в регионе выявили 33 117 заболевших.

Также за последние сутки, по федеральной статистике, скончались 12 заражённых. Общее число летальных исходов — 548.

Кроме того, за последние 24 часа в регионе вылечились 268 пациентов, как сообщает стопкоронавирус.рф. С начала пандемии болезнь победили 31 265 человек. Таким образом, сейчас от инфекции в Воронежской области лечат 1 313 инфицированных.

Отметим, что сегодня, 26 ноября, состоится заседание регионального оперштаба по коронавирусу. После него появится местная статистика по COVID-19, которая, как правило, отличается от федеральной данными по умершим, — сообщает Моё-онлайн