В Воронежской области после новогодних праздников может начаться третья волна коронавируса. Об этом заявил руководитель департамента здравоохранения Александр Щукин в прямом эфире в соцсетях облправительства.

Глава облздрава отметил, что избежать третьей волны можно будет, если жители региона будут соблюдать противоэпидемические меры. «Что является первой, второй или третьей волной? Это когда инфекция начинает распространяться за счет того, что люди не соблюдают предписанные предупредительные меры, которые препятствуют распространению инфекции. Если мы сейчас все соберемся, начнем без масок гулять, то сразу получим третью волну», — заявил Щукин. — сообщает De Facto