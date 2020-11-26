А также обсудили вопросы дополнительного питания для школьников, посещающих утренние «продленки»

На состоявшемся вчера 4-м заседании Воронежской городской думы парламентарии обсудили ряд немаловажных вопросов (всего на повестке дня их было 44), одним из которых стало внесение изменений в решение «Об утверждении Положения о прядке размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Воронеж».

Принудительный демонтаж НТО осуществляется силами муниципальных предприятий. Однако многие из этих предприятий находятся сейчас в состоянии ликвидации, преобразования, не располагают специализированной техникой. А демонтаж НТО комбинатами благоустройства районов приводит к нецелевому использованию средств, поскольку данные виды работ не предусмотрены муниципальным заданием. Да и не всегда отвлечение сил и средств муниципальных предприятий представляется возможным… Расходы предприятий на данные виды не работ не компенсировались и в результате большинство незаконных НТО владельцы демонтировали самостоятельно. После чего, как показали проверки контрольно-счетной палаты, повторно устанавливали их практически на те же места.

Исходя из вышеперечисленных фактов, администрацией был предложен новый механизм проведения принудительного демонтажа НТО с помощью привлечения спецорганизации в рамках муниципальных контрактов. По предварительным прогнозам, чтобы демонтировать порядка 600 незаконных объектов с четвертого квартала текущего года по 2024 год, потребуется порядка 25 млн. рублей. Проектом уточнено, что существующий порядок демонтажа муниципальными предприятиями в рамках соглашений, заключенных с администрацией города, сохранится в отношении НТО, площадь которых составляет не более 20 кв. м. Эта работа будет выполняться силами МКП «ЭкоЦентр».

В настоящее время за предприятием закреплено хранение незаконных НТО и демонтаж на озелененных территориях, переданных предприятию в бессрочное пользование. Как сообщает руководство МКП «ЭкоЦентр», для реализации поставленных задач требуется приобретение спецтехники (крана-манипулятора).

По этому поводу между депутатами разразились жаркие споры.

По мнению депутатов от КПРФ Константина Ашифина и Андрея Померанцева, а также единоросса Романа Жогова, в условиях кризиса, который сейчас переживает малый бизнес, данное решение может быть опрометчивым. Парламентарии опасаются, что демонтаж будет производиться даже при незначительных нарушениях стороны владельцев торговых объектов. Артем Рымарь тоже предположил, что НТО могли попасть в график демонтажа по формальным основаниям и призвал подумать об амнистии.

Александр Сысоев оказался не согласен с коллегами и отметил, что речь не идет о том, чтобы ущемить кого-то в правах.

— Но раз уж доказано, что торговый объект установлен незаконно, а человек продолжает использовать его, пользуясь бездействием властей, то механизм демонтажа объекта для реализации принятого по нему решения вполне оправдан и даже необходим, — высказался депутат.

Иван Кандыбин добавил, что речь идет не о добросовестных владельцах павильонов, а о тех, кто устанавливает торговые объекты там, где заблагорассудится и при этом не платит налоги от своего бизнеса.

В конечном итоге 23 депутата проголосовали «за» принятие решения с учетом предложений постоянной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства, торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию.

Также на четвертом заседании парламентариями было согласовано внесение изменений в Положение об управлении культуры городской администрации. Данный проект предусматривает наделение управления функциями по осуществлению в пределах компетенции мероприятий по противодействию терроризму в установленной форме деятельности и обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

Еще одним важным, принятым городскими парламентариями решением, стало изменение финансирования питания школьником, посещающих группу продленного дня. Как известно, дети, посещающие продленку, после занятий в первую смену получают школьные обеды. По обращениям родителей возникла необходимость открытия для детей, у которых занятия проходят во вторую смену, утренней продленки. В проекте решения была учтена необходимость кормить таких учащихся не только обедами, но и завтраками.

Присутствовавший на заседании председатель городского избиркома Валерий Бунеев отчитался перед избранниками народа о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов Воронежской гордумы пятого созыва и ответил на вопросы депутатов (обсуждение некоторых вопросов было перенесено на один из ближайших Советов Думы).

Марина Хоружая