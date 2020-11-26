Некоторые элементы Международной космической станции (МКС) повреждены, а после 2025 года прогнозируется «лавинообразный» выход из строя на борту станции. Об этом заявил член-корреспондент РАН, лётчик-космонавт, первый заместитель гендиректора РКК «Энергия» Владимир Соловьёв.

Выдержки из его выступления на совете РАН опубликованы на портале «Научная Россия».

Он напомнил, что до 2025 года у России есть обязательства по участию в программе МКС.

«Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьёзно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС», — сказал он.

По словам Соловьёва, траты на дальнейшее финансирование (оцениваются в 10—15 млрд рублей) слишком велики.

В связи с этим в РКК «Энергия» предложили «пересмотреть сроки дальнейшего участия» в программе, сосредоточившись на реализации программ орбитальных станций.

Как заявили в «Роскосмосе», вопрос сроков эксплуатации МКС зависит и от технических, и от политических вопросов.

Там рассказали, что планируют начать консультации на эту тему с NASA и другими партнёрами.

12 ноября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о намерении России использовать Байконур для полётов на МКС до 2030 года, — сообщает RT

Фото ©Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков