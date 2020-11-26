В Воронеже стартовал открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству первой очереди Петровской набережной (пешеходная часть набережной от Чернавского моста до Адмиралтейской площади с прилегающей к ней территорией). Прием заявок от потенциальных участников торгов на разработку проекта проектно-сметной документации по благоустройству части набережной будет проводиться до 18 декабря. При этом уже в начале следующего года планируется заключить контракт, максимальная цена которого составляет 4,4 млн. рублей. Сдать проект победитель торгов должен будет до конца апреля 2021 года.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин считает, что городу, который имеет реку и набережные, очень повезло. Еще лучше — когда все это имеет какой-то интерес у горожан и гостей города. Глава города посетовал, что у нас такого интереса пока нет, но в перспективе нескольких лет пообещал преображение территории от Чернавского до ВоГРЭСовского моста, а также Петровского острова.

-Это огромный проект, инициированный губернатором Александром Гусевым, — отметил мэр. — Поэтому для нас приоритетной задачей в благоустройстве на ближайшие годы наряду с проспектом Революции становится и первая очередь Петровской набережной, которая должна обрести новую жизнь и стать местом притяжения горожан и гостей Воронежа.

Напомним, что первая очередь благоустройства будет проходить на площади 11,6 гектара. Ввиду большого объема, работы будут вестись поэтапно — начиная с пешеходной части набережной от Чернавского моста до Адмиралтейской площади. В последнюю очередь будет благоустраиваться сама площадь и прилегающие к ней участки.

-Главное для нас — создать комфортное, интересное, озеленённое пространство для воронежцев разных возрастов, – подчеркнул глава Воронежа и пообещал поставить эту задачу перед проектировщиками.

На территории набережной планируется сделать велодорожку, а в районе бывших теннисных кортов установить скейт- и воркаут-площадки. Будет здесь и детская площадка, и зона отдыха со смотровой площадкой, и красивая пристань.

Особое внимание мэр обещал уделить озеленению. Так в спортивной и буферной зоне хотят дополнительно высадить разногабаритные деревья с раскидистой листвой, а также плодовых деревьев, кустарников и газонов-миксбордеров. Все «зеленые островки» набережной планируется оборудовать автополивом.

Урны, лавочки, наружное освещение — все это, конечно, тоже есть в проекте Адмиралтейской площади.

Главное, чтобы проектно-сметная документация была составлена грамотно и подрядчик оказался хороший! Тогда, по мнению главы города, воронежцы в результате получат хорошие пространства.

-В этом году мы получили новый опыт, когда привлекли неравнодушных общественников и экспертов к проектированию благоустройства проспекта Революции. Опыт был очень хороший, хоть и крайне непростой для подрядчика. Все подходы к решению тех или иных задач, все умные идеи, внимание к деталям, которые мы увидели, будем применять в работе над этим проектом, в случае необходимости также привлечем к нему людей со свежим взглядом, – отметил мэр.

Марина Хоружая

Фото с сайта мэрии