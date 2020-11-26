На пятом заседании регионального парламента, состоявшегося сегодня, 26 ноября, депутаты Воронежской областной Думы приняли решение о продлении меры социальной поддержки педагогов, согласившихся переехать для работы в сельскую местность. Ежемесячная денежная компенсация расходов на съемное жилье продлится до конца 2024 года.

Данная льгота будет финансироваться исключительно за счет бюджета региона. Для того, чтобы воспользоваться данной мерой соцподдержки, необходимо будет соблюсти ряд условий. Получить компенсацию смогут учителя, работающие в сельской местности на основном месте работы и не имеющие собственного жилья (вернуть за съем жилья они смогут до 4,5 тысяч рублей).

— Соответствующие расходы уже заложены в региональный бюджет будущего года, поэтому выплата будет осуществляться в обязательном порядке и в полном объеме, – отметила председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите Людмила Ипполитова.

Напомним, что в декабре прошлого года Воронежская облдума дополнила региональный закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области» новыми положениями, которыми были прописаны механизм и условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки учителям, приехавшим на работу в сельскую местность. Речь шла как раз о компенсации расходов за съемное жилье тем педагогам, которые не имеют своего.

Срок действия данного дополнения был прописан лишь до конца текущего года, но в связи с социальной значимостью данного вида помощи депутаты приняли решение продлить эту меру соцподдержки еще на 4 года.

— В среднесрочной перспективе это решение должно помочь частичному преодолению дефицита педагогических кадров в сельской местности на территории Воронежской области,привлечь молодых перспективных преподавателей, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

Людмила Ипполитова в свою очередь дополнила, что региональный парламент сохраняет социальную направленность законотворческой деятельности.

Марина Хоружая