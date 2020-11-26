26 ноября состоялось очередное заседание Воронежской областной Думы, на котором был принят закон «О возложении на автономное учреждение Воронежской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» отдельных государственных полномочий Российской Федерации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния», благодаря которому воронежцы теперь смогут зарегистрировать рождение ребенка, а также получить свидетельство о смерти в любом филиале МФЦ. Исключение составляет рождение детей, регистрация которых производится одновременно с регистрацией установления отцовства.

Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года. Финансирование для реализации данного проекта уже заложено в бюджет 2021-2023 г. — на эти цели из областной казны будет выделено порядка 6 млн. рублей. Также для оказания обозначенных услуг в филиалах МФЦ нужно будет организовать межведомственное электронное взаимодействие (на приобретения необходимых программно-аппаратных комплексов и оборудования из бюджета будет выделено 5 млн. рублей, плюс еще почти 600 тысяч уйдет на обучение специалистов).

— На сегодняшний день в Воронежской области работает 40 филиалов МФЦ, охват населения услугами составляет 100%. В настоящее время МФЦ предоставляет 33 услуги семьям с детьми, но для их получения гражданину все равно необходимо сначала обратиться в отдел ЗАГС для получения свидетельства о рождении ребенка. После вступления в силу закона, исчезнет необходимость обращаться в ЗАГС, свидетельство о рождении можно будет получить в ближайшем МФЦ,— рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Марина Хоружая