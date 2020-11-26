Со второй половины следующего года регистрировать рождение детей можно будет во всех МФЦ Воронежской области
26 ноября состоялось очередное заседание Воронежской областной Думы, на котором был принят закон «О возложении на автономное учреждение Воронежской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» отдельных государственных полномочий Российской Федерации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния», благодаря которому воронежцы теперь смогут зарегистрировать рождение ребенка, а также получить свидетельство о смерти в любом филиале МФЦ. Исключение составляет рождение детей, регистрация которых производится одновременно с регистрацией установления отцовства.
Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года. Финансирование для реализации данного проекта уже заложено в бюджет 2021-2023 г. — на эти цели из областной казны будет выделено порядка 6 млн. рублей. Также для оказания обозначенных услуг в филиалах МФЦ нужно будет организовать межведомственное электронное взаимодействие (на приобретения необходимых программно-аппаратных комплексов и оборудования из бюджета будет выделено 5 млн. рублей, плюс еще почти 600 тысяч уйдет на обучение специалистов).
— На сегодняшний день в Воронежской области работает 40 филиалов МФЦ, охват населения услугами составляет 100%. В настоящее время МФЦ предоставляет 33 услуги семьям с детьми, но для их получения гражданину все равно необходимо сначала обратиться в отдел ЗАГС для получения свидетельства о рождении ребенка. После вступления в силу закона, исчезнет необходимость обращаться в ЗАГС, свидетельство о рождении можно будет получить в ближайшем МФЦ,— рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.
Марина Хоружая
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