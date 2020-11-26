Москва ждет от Парижа объяснений по поводу новой утечки содержания беседы президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном во французские СМИ. Там сообщалось, что российский лидер якобы просил Макрона производить российскую вакцину на французских мощностях, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.

Кремль возмутила публикация в статье французского издания Challenges, в которой, со ссылкой на источник, сообщается о просьбе Путина в рамках телефонного разговора с Макроном 7 ноября наладить производство российской вакцины «Спутник V» на французских мощностях. Издание сообщило, что президент Франции уклонился от прямого ответа. Источник издания истолковал эту просьбу как «слабость» России, которая заключается в «отсутствии производственных мощностей».

По словам собеседника издания, опубликование такой информации «не предусмотрено международным протоколом и дипломатическим этикетом». В Кремле предположили, что в появлении такой информации в Париже заинтересованы «определенные круги», противодействующие конструктивным российско-французским отношениям. «Эти круги заняты формированием токсичной атмосферы вокруг всего, что связано с Россией. Рассчитываем, что соответствующие оценки происходящего будут даны Елисейским дворцом и французскими властями», — сказал собеседник газеты.

Он добавил, что в Кремле не верят в то, что утечка инициирована администрацией Макрона. «Особую озабоченность вызывает утверждение автора, со ссылкой на неназванный «дипломатический источник», об аутентичности материала. На самом же деле в СМИ вновь попало сознательно искаженное содержание беседы глав государств», — сказал источник газеты.

В сообщении пресс-службы Кремля от 7 ноября о разговоре Путина и Макрона говорилось, что стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, борьбу с терроризмом, урегулирование конфликта на востоке Украины, а также сотрудничество в борьбе с пандемией.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трудности с производством вакцины от коронавируса испытывают только «некоторые компании». В то же время сам Путин в ходе инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет» 29 октября заявил, что основной проблемой массового производства является «наличие или отсутствие» определенного оборудования. Известно, что вопрос производства российской вакцины у себя рассматривают Германия, Турция, Южная Корея и ряд других стран. Франция официально в этом контексте не упоминалась, — сообщают Ведомости