В преддверии Дня матери представители Воронежстата представили 26 ноября статистику по материнству за 2019 год.

В частности, назван возраст самых юных и самых взрослых мам. Самой молодой маме 2019-го года всего 13 лет, самой взрослой — 54 года. Всего за прошлый году у 138 несовершеннолетних девочек родились первенцы. Среди самых молодых, помимо вышеупомянутой 13-летней мамы, малыши родились у двух девочек 14 лет, более десяти 15 лет.

Дважды мамами стали 13 несовершеннолетних и две девушки 17 лет стали многодетными мамами, родив третьих детей. При этом, по данным статистики, в целом материнства в регионе вырос. Средний возраст мам составил 28,5 лет, также зафиксирован рост рождаемости в возрастной категории 34–39 лет. У женщин старше 35 лет родились 570 детей. За год в регионе родилось 220 двое и три тройни.

Более полную информацию о демографии специалисты Воронежстате надеются получить после проведения Всероссийской переписи населения в апреле 2021 года, — сообщает Курск. com