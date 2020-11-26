В Воронежской области за последние сутки умерли 24 заболевших коронавирусом. С начала пандемии из жизни ушли 809 человек. Об этом сообщила пресс-служба облправительства сегодня, 26 ноября.

Отметим, что, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, с 25 на 26 ноября умерли 12 пациентов с COVID-19. Общее число летальных исходов достигло 548.

В графах «Заболевшие» и «Выздоровевшие» региональная статистика совпадает с федеральной: за последние 24 часа выявили 323 заражённых и зафиксировали 268 случаев выздоровления.

Ранее на фоне роста заболеваемости коронавирусом власти решили ограничить работу баров и ресторанов по ночам, — сообщает Моё-онлайн