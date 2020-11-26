За месяц в Воронежской области заболеваемость внебольничной пневмонией снизилась на 40%. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил региональный оперштаб.

Кроме того, на 10,2% уменьшилось в области число вызовов скорой медицинской помощи по поводу температуры. Также жители стали реже обращаться в неотложку по поводу случаев заболеваний, не исключающих пневмонию. Количество подобных вызовов снизилось на 17,8%.

Напомним, как «Обозреватель.Врн» сообщал ранее, по сравнению с июлем текущего года заболеваемость пневмонией в Воронежской области выросла в пять раз. Об этом 26 ноября в прямом эфире в соцсети рассказал глава департамента здравоохранения региона Александр Щукин.