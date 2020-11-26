В Воронежской области продлили домашний режим для жителей старше 65 лет
Самоизоляция для жителей Воронежской области старше 65 лет продлена до 31 декабря 2020 года, решение принято 26 ноября на заседании регионального оперативного штаба. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.
Также на заседании штаба подтвердили ранее анонсированное решение об отмене режима дистанционного обучения для школьников — ученики всех классов вернутся к очной форме учёбы с 30 ноября.
«Можно с определенной долей осторожности говорить, что мы фиксируем положительную, уже, наверное, устойчивую динамику: и соотношение количества выписавшихся к уровню госпитализированных, сокращение пневмоний тяжелой формы. Я думаю, что это свидетельствует о том, что дополнительных запретительных мер, мы, наверное, принимать не будем и не должны», — отметила на заседании и. о. губернатора Сергей Трухачев.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор констатировал снижение уровня заболеваемости пневмонией в регионе за четыре недели на 40%, также отмечено снижение заболеваемости среди пожилых людей. Между тем, за минувшие сутки в регионе подтверждено 323 новых случая заражения коронавирусом, 24 пациента пополнили статистику смертности.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
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