Самоизоляция для жителей Воронежской области старше 65 лет продлена до 31 декабря 2020 года, решение принято 26 ноября на заседании регионального оперативного штаба. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Также на заседании штаба подтвердили ранее анонсированное решение об отмене режима дистанционного обучения для школьников — ученики всех классов вернутся к очной форме учёбы с 30 ноября.

«Можно с определенной долей осторожности говорить, что мы фиксируем положительную, уже, наверное, устойчивую динамику: и соотношение количества выписавшихся к уровню госпитализированных, сокращение пневмоний тяжелой формы. Я думаю, что это свидетельствует о том, что дополнительных запретительных мер, мы, наверное, принимать не будем и не должны», — отметила на заседании и. о. губернатора Сергей Трухачев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор констатировал снижение уровня заболеваемости пневмонией в регионе за четыре недели на 40%, также отмечено снижение заболеваемости среди пожилых людей. Между тем, за минувшие сутки в регионе подтверждено 323 новых случая заражения коронавирусом, 24 пациента пополнили статистику смертности.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.

Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.