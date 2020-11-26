Воронежский областной суд частично удовлетворил апелляцию бывшего главврача Панинской районной больницы. С Дмитрия Атаманова сняли обвинение в коррупции, сообщили в пресс-службе облсуда в четверг, 26 ноября.

Так как с экс-руководителя медучреждения сняли обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), штраф с 1,05 млн рублей уменьшили в 15 раз – до 70 тыс. Также сократили запрет занимать руководящие должности в госорганах – с пяти до двух лет.

По версии следствия, руководитель медучреждения отдал молочную кухню больницы и коридор в аренду, не проводя торгов. Знакомая Атаманова обустроила там цех по производству еды. С сентября 2016 года до июля 2017-го медик получил 371 тыс. рублей, женщина еженедельно переводила ему на карту по 8 тыс. рублей. В 2017-м главврач по той же схеме сдал буфет больницы еще одной знакомой и получил 37 тыс. рублей.

В итоге Атаманова признали виновным в преступлении по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корысти), — сообщает РИА-Воронеж

Фото — Михаил Кирьянов (из архива)