В Рамонском районе на трассе М-4 «Дон» Volkswagen Caravella съехал в кювет из-за заклинившего заднего колеса. В результате происшествия никто не пострадал, в машине находилась семья с пятилетним ребёнком и собаками. О происшествии рассказали в ГУ МВД по региону.

Авария произошла на 473 км трассы, машину заметили инспекторы ГИБДД. Оказалось, семья ехала в Санкт-Петербург, когда у машины внезапно заклинило колесо. Водитель смог справиться с управлением и не дал автомобилю перевернуться, но выехать обратно на дорогу он не смог.

В машине находился 44-летний мужчина, его супруга, пятилетняя дочь и две собаки. Сначала сотрудники ГИБДД попросили дорожных рабочих достать машину манипулятором. Но не вышло, цепи погрузчика могли повредить крышу и передние стойки. Тогда решено было отправить женщину с ребёнком домой на самолёте, их отвезли в аэропорт дорожники.

Водитель и сотрудники ДПС продолжили попытки вернуть автомобиль на проезжую часть. Они остановили микроавтобус Ford Transit, который смог вытянуть Volkswagen на дорогу. Но задние колёса остались заблокированы. Пришлось вызывать эвакуатор и отправиться на ремонт в мастерскую. В ГУ МВД сообщили, что всё закончилось благополучно, и водитель смог продолжить путь.

Неделей ранее воронежские полицейские спасли другого путешественника из Санкт-Петербурга. Он ехал из Крыма автостопом, но едва не замёрз на трассе под Воронежем, — сообщают Вести Воронеж