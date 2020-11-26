В Воронеже суд вынес обвинительный приговор 21-летнему теперь уже бывшему полицейскому ППС УМВД России по Воронежу и двум его 24-летним знакомым. Стража порядка признали виновным в организации грабежа группой лиц по предварительному сговору и незаконном приобретении оружия, а его знакомых — в грабеже.

Как установил суд, с пяти часов вечера 29 августа по час ночи 30 августа 2019 года 21-летний полицейский нес службу по охране общественного порядка в Южном микрорайоне Воронежа. На улице Танеева его внимание привлек мужчина, который выпивал горячительное в общественном месте. Его доставили в отдел. Во время досмотра у горожанина обнаружилась крупная сумма денег.

«Полицейский решил их похитить. Он сообщил своим знакомым данные о личности правонарушителя и времени, когда того освободят, — рассказали в СКР. — Товарищи проследовали до дома потерпевшего, один из них напал на него и избил. Забрав деньги, мужчины скрылись».

Горожанин лишился 50 тысяч рублей.

По словам следователя СКР, в ходе предварительного следствия обвиняемые частично признали свою вину и возместили ущерб. Экс-копа осудили на 3 года колонии строгого режима, одного его сообщника приговорили к 2 годам шести месяцам «строгача» и третьего — к двум годам «условно». Десять дней есть на обжалование приговора, — сообщают Новости Воронежа