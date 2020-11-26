Власти Воронежской области пока не планируют снимать запрет на работу парков аттракционов, о чем просят их владельцы. Соответствующее заявление сделал глава регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев на заседании областного оперштаба по противодействию коронавирусу в четверг, 26 ноября.

Напомним, что не так давно к губернатору Александру Гусеву с просьбой спасти объект от банкротства обратились сотрудники парка аттракционов в сити-парке «Град», который не работает с марта текущего года. При этом компания за восемь месяцев бездействия не увольняла сотрудников, выплачивая им зарплату.

Собственники развлекательного комплекса предложили ориентироваться на Москву, где парки развлечений работают при загрузке от 25% до 50%, что дает возможность бизнесу держаться на плаву. Теперь воронежские предприниматели попросили главу региона разрешить парку продолжить работу с соблюдением всех требований безопасности, — сообщает Обозреватель Врн

— Еще не до конца понятно, как будет накладываться на пандемию коронавируса сезонный грипп. Чтобы не обрушить ситуацию, снятие ранее введенных ограничений считаю преждевременным. Мы можем не понять, какой именно фактор даст вероятный всплеск заболеваемости. Пока предлагаю только открыть школы и понаблюдать в течение одной-двух недель, как будет развиваться обстановка с заболеваемостью у детей, — прокомментировал ситуацию Игорь Механтьев.