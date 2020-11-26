Двое воронежцев вытащили из-подо льда провалившуюся собаку. Инцидент произошёл в районе Отрожки в четверг, 26 ноября, написали очевидцы в группе «Мой и твой Воронеж». Автор поста увидела захлёбывающегося пса во время прогулки со своей собакой.

– Рядом проходила женщина с девочкой, и мы стали звонить в 112. МЧС долго не могло понять наше местонахождение. А собака уже достаточно долго находилась в воде. Огромное спасибо мужчинам, которые пришли на помощь! Они вытащили собаку, хотя она была довольно далеко, – написала женщина.

В пресс-службе управления по делам ГО и ЧС корреспонденту «Вести Воронеж» подтвердили, что к ним поступал вызов о спасении собаки. Его перенаправили областным спасателям, поскольку их база была ближе.

Лёд в большинстве водоёмов Воронежской области сейчас смертельно опасен. Он еще не достиг безопасной толщины, а с приходом оттепели наоборот начал таять. В ноябре 2020 года зафиксировано уже два смертельных случая – под лёд провалился рыбак и 8-летняя девочка.