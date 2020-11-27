Ежегодно в Воронежском институте ФСИН России проходит конкурс декоративно-прикладного творчества «Дары осени» среди курсантов и студентов. Осенью этого года в связи с эпидемиологической ситуацией и ограничительными мерами в стране конкурс проводился в онлайн формате.

Тематика представленных экспозиций определялась самим названием конкурса, а творческие замыслы отличались оригинальностью и богатой фантазией авторов. Участники конкурса представили видеоролики и фотографии своих осенних шедевров в кулинарном и декоративно-прикладном искусстве. Все представленные на конкурс работы соответствовали заявленным условиям и требованиям. Главным критерием оценки стала их оригинальность и соответствие тематике.

Руководство института высоко оценило работу участников. Начальник института полковник внутренней службы Сергей Выхорь отметил важность проведения данного онлайн-конкурса для развития творческих способностей конкурсантов и поблагодарил всех за участие. По итогам конкурса победителем стал 3 курс учебно-строевых подразделений.