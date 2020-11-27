В Воронеже в выходные на перекрёстке у пивзавода ограничат движение
В предстоящие входные в Воронеже будет ограничен проезд на улице 9 Января у пивзавода.
Ремонтники будут ликвидировать просадку автотрассы. В связи с чем вначале будет перекрыто три полосы движения на перекрёстке с улицей Машиностроителей. Затем три полосы перекроют с другой стороны. Въезд и выезд на улицу Машиностроителей с улицы 9 Января будет перекрыт.
Время действия ограничения с 10 часов вечера 27 ноября до 5 часов утра 30 ноября.
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