21-летнего бывшего полицейского осудили в Воронеже за организацию грабежа.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, бывший правоохранитель из полка патрульно-постовой службы и его двое 24-летних сообщников признаны виновными в организации грабежа группой лиц по предварительному сговору (ст. 161 УК РФ) и незаконном приобретении огнестрельного оружия (ст. 22 УК РФ).

Вечером 29 августа патрульный нес службу в пешем патруле в Южном микрорайоне города.

У дома по улице Танеева местный житель распивал спиртное. Патруль его доставил в 7-й отдел полиции, чтобы составить административный протокол о нарушении.

При досмотре патрульный обратил внимание на то, что у выпивохи была крупная сумма денег — 50 тысяч рублей. Он решил ее «приватизировать». К акции полицейский привлек двух своих знакомых. Страж порядка сообщил подельникам время выхода задержанного из отделения.

Грабители пошли за жертвой. Неподалеку от места жительства мужчину избили и отобрали сумку с деньгами.

Суд приговорил уже бывшего патрульного к 3 годам колонии общего режима. Одному его подельнику дали 2,5 года строгого режима, второму — 2 года условно.

У осужденных есть 10 дней для обжалования приговора.

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