Автоматика отключила седьмой энергоблок на Нововоронежской атомной станции.

Как сообщает «Горком36» со ссылкой на пресс-службу АЭС, происшествие случилось 26 ноября в 17.10.

Как оказалось, на втором контуре блока сработал датчик превышения давления.

Сообщается, что радиационный фон в районе Нововоронежской АЭС находится в норме, что соответствует естественным значениям.

Специалисты выясняют причины срабатывания датчика.

Три энергоблока станции 4,5 и 6 нагружены в соответствии с утверждённым графиком.

Ранее СМИ сообщали об остановке 25 ноября третьего энергоблока на Курской атомной электростанции из-за срабатывания автоматики.

Фото группы «Ввкорнтакте» «Нововоронежская АЭС»