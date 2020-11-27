ЧП на Нововоронежской АЭС: автоматика отключила энергоблок № 7
Автоматика отключила седьмой энергоблок на Нововоронежской атомной станции.
Как сообщает «Горком36» со ссылкой на пресс-службу АЭС, происшествие случилось 26 ноября в 17.10.
Как оказалось, на втором контуре блока сработал датчик превышения давления.
Сообщается, что радиационный фон в районе Нововоронежской АЭС находится в норме, что соответствует естественным значениям.
Специалисты выясняют причины срабатывания датчика.
Три энергоблока станции 4,5 и 6 нагружены в соответствии с утверждённым графиком.
Ранее СМИ сообщали об остановке 25 ноября третьего энергоблока на Курской атомной электростанции из-за срабатывания автоматики.
Фото группы «Ввкорнтакте» «Нововоронежская АЭС»
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