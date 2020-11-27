Оттепель до +5 градусов и осадки в виде дождя и снега ожидаются в Воронеже в предстоящие выходные.

В субботу, 28 ноября, в областном центре метеорологи обещают пасмурную погоду, небольшой дождь. Температура воздуха ночью до 3 градусов тепла. Днем ожидается до 5 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2,3 м/с.

В воскресенье, 29 ноября, в Воронеже будет пасмурная погода, без осадков. Температура воздуха ночью +1 градус. Днем воздух прогреется до 4 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 5,4 м/с.