До января 2022 года могут продлить санитарно-эпидемиологические правила для организаций для молодежи и детей.

Как сообщает ТАСС, соответствующий проект подготовлен Роспотребнадзором.

Для школ и детских садов основными требованиями со стороны санитарных врачей являются контроль температуры у детей и взрослых. Данные заносятся в специальный журнал. У тех, у кого наблюдаются признаки ОРВИ, должна соблюдаться изоляция. Также документов предусматривается соблюдение социальной дистанции в полтора метра и максимально разобщение детей из разных классов и групп.

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