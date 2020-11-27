К работе школ и детсадов санитарные требования могут продлить до января 2022 года
До января 2022 года могут продлить санитарно-эпидемиологические правила для организаций для молодежи и детей.
Как сообщает ТАСС, соответствующий проект подготовлен Роспотребнадзором.
Для школ и детских садов основными требованиями со стороны санитарных врачей являются контроль температуры у детей и взрослых. Данные заносятся в специальный журнал. У тех, у кого наблюдаются признаки ОРВИ, должна соблюдаться изоляция. Также документов предусматривается соблюдение социальной дистанции в полтора метра и максимально разобщение детей из разных классов и групп.
Фото pixbay.com
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