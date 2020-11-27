В 15 разу был уменьшен штраф для бывшего главного врача Панинской районной больницы Дмитрия Атаманова.

Такое решение вынес областной суд во время рассмотрения апелляции на приговор райсуда в августе 2020 года.

Тогда суд посчитал врача виновным в получении взяток и приговори к штрафу в 1 миллион 50 тысяч рублей.

Апелляционная инстанция сняла с Атаманова обвинение во взятках, оставив лишь злоупотребление полномочиями. Соответственно размер штрафа стал меньше в 15 раз – 70 тысяч рублей.

Медик обвинялся в том, что незаконно сдавал помещения буфета и молочной кухни райбольницы в аренду предпринимателям.

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