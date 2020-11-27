В регионе стартует кампания по доставке продуктовых наборов гражданам, признанными нуждающимися. Развозить их будут волонтеры регионального движения «Мы вместе» в число которых входят местные единороссы. Наборы предоставили крупные торговые сети области.

Депутат фракции «Единой России» в Воронежской областной Думе, волонтер Кристина Кулешова провела переговоры с представителями региональных автоцентров о выделении транспорта для оперативной доставки продуктовых наборов воронежцам. Крупная автокомпания уже выделила несколько автомобилей для волонтеров.

«Очень радует, что на наши просьбы активно откликаются и представители местного бизнеса, и депутаты, и простые граждане. Помощь и поддержку волонтерам оказывают всевозможную. Хотелось бы поблагодарить всех, кто включается в работу»,- подчеркнула Кристина Кулешова.

Добавим, что адресную помощь, как конкретным людям, так и целым организациям в своих избирательных округах оказывают все депутаты регионального парламента. Они откликнулись на обращение секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»,председателя Воронежской облдумы Владимира Нетёсова — поддержать в период пандемии социально незащищенных граждан.

Фото 1 предоставлено ГБУ ВО «ОМЦ»

Фото Кристины Кулешовой предоставлено пресс-службой Воронежского реготделения партии «Единая Россия»