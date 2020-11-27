В Воронежской области пять человек пострадали в ДТП.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария случилась 26 ноября в Борисоглебске.

На перекрёстке ул. Середина и Третьяковская в 12.50 автомобиль ВАЗ-211540, которым управляла 45-летняя дама, не уступила дорогу «Шевроле Лаччети» двигавшегося по главной дороге и врезалась в нее.

В результате столкновения в больницу увезли саму виновницу аварии, 49-летнего водителя «Шевроле», его 33-летняя пассажирка и трое пассажиров ВАЗ: 16-летняя девушка и 54-летняя женщина.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области