Адресную помощь оказал Александр Пешиков

По инициативе депутата Воронежской областной Думы, члена фракции «Единой России»Александра Пешикова в Богучарском районе создан волонтерский отряд. Добровольцы начиная с первой волны пандемии оказывают всю необходимую помощь жителям района, медицинским и социальным учреждениям.

Сейчас, во вторую волну коронавирусной инфекции, работа волонтерского отряда активизировалась. В первую очередь поддержка оказывается богучарцам пожилого возраста, которые находятся на самоизоляции. Волонтеры развозят продукты питания и лекарства. Александр Пешиков также предоставляет автотранспорт для того, чтобы оперативно оказать помощь сельчанам.

На этой недели волонтеры доставили продуктовые наборы нуждающимся пожилым жителям хутора Перещепное.

«Спасибо большое волонтерам и депутату за доброту, за беспокойство о нас. Очень приятно, когда тебе помогают. Для нас – пожилых это огромное подспорье», — выразила слова благодарности жительница хутора Галина Ивановна.

«Мы стараемся помочь людям сохранить свое здоровье, а возможно и жизни, используем любую возможность поддержать тех, кому сложно в нынешней ситуации. Помощь оказываем не только гражданам, но и медикам и социальным работникам»,- отметил со своей стороны Александр Пешиков.

Добавим, что адресную помощь, как конкретным людям, так и целым организациям в своих избирательных округах оказывают все депутаты регионального парламента. Они откликнулись на обращение секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председателя Воронежской облдумы Владимира Нетёсова — поддержать в период пандемии социально незащищенных граждан.

Фото предоставлено пресс-службой ВРО ВПП «Единая Россия»