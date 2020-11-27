В силу эпидемиологической ситуации в стране, ежегодная большая пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным состоится в необычном формате — в режиме видеоконференции. Кремль уже анонсировал дату, когда глава государства ответит на вопросы аккредитованных журналистов — 17 декабря. Сама аккредитация начнется 29 ноября в 12.00

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, президент выйдет на видеосвязь предположительно из своей резиденции в Ново-Огареве. Журналисты федеральных и зарубежных СМИ будут работать в зале Центра международной торговли.

Марина Хоружая

Фото © РИА Новости / Алексей Никольский