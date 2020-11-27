Согласно опросу, который проводился сервисом «работа. ру» и негосударственным пенсионным фондом Сбербанка, россияне назвали размер пенсии, на которую смогли бы жить комфортно. Всего в опросе приняли участие более трех тысяч человек. Были опрошены представители различных профессий (всего — 8 отраслей).

Самые высокие аппетиты оказались у программистов, строителей и финансистов — для безбедной старости им нужно получать более 100 тысяч ежемесячно. У учителей, медиков, работников общепита и водителей запросы поскромнее, им будет достаточно и 40- 50 тыс. рублей в месяц. Такой ответ дали 23% поваров и официантов, 21% медиков и учителей, 19% работников транспорта и логистики. Каждый пятый опрошенный работник производственной сферы хотел бы получать пенсию в размере 30–40 тыс. руб.

Одним словом, все опрошенные россияне сошлись на том, что на государственную пенсию прожить не возможно.

Напомним, что Госдумой принят закон, который продлевает мораторий на формирование накопительной части пенсии еще на год (до конца 2023 года). Начиная с 2014 года 6% от зарплаты каждого россиянина, идут в страховую, а не накопительную часть пенсии. Эти деньги распределяются на выплаты сегодняшним пенсионерам.

Марина Хоружая