Уже 10 декабря в гражданский оборот поступит вакцина «ЭпиВакКорона», которую разработал «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Однако вакцинация россиян данным препаратом массово начнется лишь в следующем году. Она будет сезонной. После введения первой дозы вакцины, нужно будет через полгода (не позднее 10 мес) сделать ревакцинацию. Далее вакцинироваться нужно будет раз в три года.

Представитель «Вектора» сообщает, что для россиян вакцинация будет проводиться на безвозмездной основе. Также производители напоминают, что иммунитет организма, который формируется после инъекций, держится дольше, чем тот, который получает переболевший коронавирусом человек.

Напомним, что разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах «Вектор» получил в конце июля. Испытания завершились 30 сентября, а 14 октября президент объявил о получении вакциной «ЭпиВакКорона» регистрационного удостоверения. 16 ноября Минздрав выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины на добровольцах старше 60 лет, а 18 ноября разрешил использовать для испытаний на 3 тысячи добровольцев.

Марина Хоружая

Фото © Пресс-служба Роспотребнадзора/ТАСС