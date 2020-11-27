Разговоры о замене обычных паспортом электронными носителями ходят давно, и вот уже в наступающем году в России начнет внедрять электронные паспорта. До 1 декабря 2021 года электронный паспорт гражданина появится в пилотном проекте (к данной дате планируется выполнить подготовительные работы правового и технического характера).

Новый паспорт будет похож на банковскую карту (пластиковая карта формата ID1 с электронным носителем информации). На карте будет размещена самая важная информация о гражданине, а на электроном носителе — вся остальная информация, которая содержится на страницах действующего бумажного паспорта.

В МВД России уверяют, что электронный паспорт будет отличаться более высокой степенью защиты, и в сравнении с бумажным будет более износостойким и практичным. Дополнять электронный паспорт будет мобильное приложение, так что при утере паспорта у россиян появится возможность быстро его заблокировать. Электронный паспорт с квалифицированной электронной подписью станет также ключом к государственным и коммерческим услугам.

Основные параметры проекта предстоит определить в рамках системного проекта инфраструктуры оформления, выдачи и применения паспорта с электронным носителем, проведение которого взяло на себя Минцифры России.

Марина Хоружая