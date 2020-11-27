До четверти миллиона будут выделять малоимущим воронежцам за счет федерального и регионального бюджета

В целях реализации Перечня поручений и Послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию о расширении и развитии механизма предоставления гражданам государственной социальной помощи был принят закон «Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020-2022 годах», которым, начиная с 1 ноября текущего года, были изменены размеры и формы выплат социального пособия, назначаемого в рамках социального контракта.

Благодаря социальным контрактам (соглашению между гражданами и государством в лице органов соцзащиты) воронежцы получают денежные средства, которые должны направить на определенные мероприятия, способствующие увеличению их дохода. Это может быть поиск работы, прохождение профессионального обучения и дополнительного образования, индивидуальная предпринимательская деятельность, ведение личного подсобного хозяйства и иные меры, которые помогут преодолеть трудную жизненную ситуацию.

По словам председателя Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмилы Ипполитовой, применение практики соцконтрактов в регионе растет и становится популярным. Если за предыдущие пять лет (с 2014 по 2019 год) в Воронежской области было заключено всего 1113 социальных контрактов, то сейчас ситуация в корне изменилась — только в этом году для помощи воронежцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, к декабрю будет заключено порядка 1000 контрактов.

— Безусловно, такая помощь носит адресный характер и ее могут получить только определенные категории граждан. Это малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.Приоритет при оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта отдается семьям с детьми, особенно многодетным, — рассказала Людмила Ипполитова.

Исходя из практики, благодаря соцконтрактам во всех семьях создаются условия для стабильного увеличения дохода, поэтому такую меру поддержки безусловно можно назвать действенной. Отмечено, что по окончании срока действия таких контрактов,среднедушевой доход половины семей стал выше величины прожиточного минимума, а у остальных семей увеличился более чем на 50%.

Благодаря увеличению финансирования социальных контрактов из федерального и регионального бюджетов увеличилась и сумма, которую могут получить воронежцы, имеющие низкие доходы. Если раньше максимальная сумма такой помощи составляла 50 тысяч рублей, то теперь она значительно увеличились.

— Принятым в ходе пятого заседания регпарламента законом установлены новые размеры и формы таких выплат, в соответствии с порядком, который утвержден Правительством РФ, — рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов. — Так,на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (в том числе с применением специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»), граждане смогут единовременно получить до 250 тысяч рублей. Единовременная выплата на прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования, при условии обязательного последующего трудоустройства, составит до 30 тысяч рублей.

Размеры ежемесячных денежных выплат по соцконтрактам будут отличаться. К примеру, воронежцам, заключившим социальный контракт на поиск работы,а также на осуществление мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации,органы соцзащиты будут ежемесячно выплачивать сумму в размере прожиточного минимума в регионе(с учетом изменения данного показателя). Срок данных выплат — от 3 месяцев до 1 года. Аналогичная сумма будет выделяться и на прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профобразования, однако срок таких выплат не будет превышать 3 месяцев.

Усовершенствовать оказание госпомощи на основании социального контракта в 2020-2022 годах удалось благодаря предоставленным нашему региону субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по заключению социальных контрактов. Как рассказал Владимир Нетесов, в следующем году в Воронежскую область поступит 353 млн. рублей на эти цели, и ровно столько же — в 2022 году.

— При этом утверждение данного закона влечет за собой дополнительные расходы в размере 22.7 млн. рублей областного бюджета в текущем году. Это позволило начать реализацию ряда положений закона уже с 1 ноября. Речь идет о выделении средств для помощи в рамках контрактов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности,– сообщил глава регионального парламента.

Людмила Ипполитова пояснила, что финансирование вышеозначенных расходов будет осуществляться за счет перераспределения средств в рамках госпрограмм Воронежской области. По ее словам, уже проведена предварительная работа с муниципалитетами и районными органами соцзащиты и выявлено 112 семей, нуждающихся в помощи.

— Совместно сними уже проработаны программы социальной адаптации в соответствии с новым порядком предоставления таких выплат. Принятие закона позволит до конца года получить этим семьям полноценное финансирование в рамках соцконтракта на развитие предпринимательской деятельности, – рассказала Людмила Ипполитова.

Марина Хоружая