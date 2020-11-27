От коронавируса скончался депутат Воронежской областной Думы Виталий Круглик
Сегодня, 27 ноября, скончался депутат Воронежской областной Думы от фракции «Единая Россия» Виталий Круглик. По неофициальным данным, Виталий Владимирович скончался от коронавируса, находясь в больнице. Члену регионального парламента было всего 62 года.
В региональном законодательном собрании Виталий Круглик представлял интересы жителей Лискинского района.
Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов, а также все члены регионального парламента выразили глубочайшие соболезнования родным и близким Виталия Владимировича.
-Виталий Владимирович был талантливым руководителем, настоящим патриотом своей страны. Его всегда отличали активная гражданская позиция, искренняя забота о людях, государственный подход к делу. Светлая память о Виталии Владимировиче сохранится в наших сердцах, — высказался глава регпарламента Владимир Нетесов.
Справка:
Виталий Владимирович родился 21 января 1958 года в селе Руди Дондушенского района Республики Молдова. Окончил Ленинградский ордена Ленина институт инженеров железнодорожного транспорта им. академика В.Н. Образцова. Получил специальность – инженер-электромеханик. Трудовую деятельность начал электромехаником на предприятии в г. Кандалакша Мурманской области. С 1985 года работал на предприятиях Республики Молдова.
Затем Виталий Круглик занялся Бизнесом. С 2009 года он был генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОДИМЕКС-Сахар» (Воронежская область).
В 2018 году Указом Президента Российской Федерации Виталий Владимирович Круглик за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Марина Хоружая
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