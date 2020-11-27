Сегодня, 27 ноября, скончался депутат Воронежской областной Думы от фракции «Единая Россия» Виталий Круглик. По неофициальным данным, Виталий Владимирович скончался от коронавируса, находясь в больнице. Члену регионального парламента было всего 62 года.

В региональном законодательном собрании Виталий Круглик представлял интересы жителей Лискинского района.

Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов, а также все члены регионального парламента выразили глубочайшие соболезнования родным и близким Виталия Владимировича.

-Виталий Владимирович был талантливым руководителем, настоящим патриотом своей страны. Его всегда отличали активная гражданская позиция, искренняя забота о людях, государственный подход к делу. Светлая память о Виталии Владимировиче сохранится в наших сердцах, — высказался глава регпарламента Владимир Нетесов.

Справка:

Виталий Владимирович родился 21 января 1958 года в селе Руди Дондушенского района Республики Молдова. Окончил Ленинградский ордена Ленина институт инженеров железнодорожного транспорта им. академика В.Н. Образцова. Получил специальность – инженер-электромеханик. Трудовую деятельность начал электромехаником на предприятии в г. Кандалакша Мурманской области. С 1985 года работал на предприятиях Республики Молдова.

Затем Виталий Круглик занялся Бизнесом. С 2009 года он был генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОДИМЕКС-Сахар» (Воронежская область).

В 2018 году Указом Президента Российской Федерации Виталий Владимирович Круглик за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Марина Хоружая