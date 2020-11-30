«Единая Россия» в преддверии выборов в Госдуму ищет в регионах ярких лидеров общественного мнения

Регистрация желающих попасть в кадровый проект «Единой России» «Федеральный ПолитСтартап» завершена. Анкеты для участия в нем подали более 6700 человек со всей страны. Больше всего заявок поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ростовской, Волгоградской, Владимирской и Архангельской областей, а также Краснодарского края, Чечни и Башкортостана. На одно место в проекте претендует 44 человека.

Многие из подавших анкеты — представители социальной сферы. Это волонтеры, учителя, врачи и студенты. Есть и представители бизнеса, а также исполнительной власти. Каждый пятый — действующий депутат. 40% претендентов — женщины, а больше половины заявителей — жители населенных пунктов, которые не являются административными центрами. Всем им в ближайшее время предстоит вступить в конкурентную борьбу за право участвовать сначала в отборочных турах проекта, затем — в предварительном голосовании в преддверии выборов в Госдуму. И только его победители смогут принять участие в избирательной кампании в 2021 году.

На первом этапе организаторы по анкетам отберут наиболее ярких претендентов. Оценивать их будут на основании личных и профессиональных достижений. Большое значение имеет опыт общественно-политической деятельности — работа с людьми. Учтут и так называемую медийную активность — присутствие в СМИ и соцсетях.

На следующем этапе появится окончательный список участников — 150 человек. Их будут отбирать с участием экспертов Высшей партийной школы (ВПШ) «Единой России» — политологов, политтехнологов, социологов, депутатов различного уровня. Именно эти 150 человек получат возможность пройти первый обучающий модуль ВПШ. Он стартует в декабре. Вести занятия также будут эксперты партшколы. Участников погрузят в актуальную политическую теорию. Получат «политстартаповцы» и практические задания, которые им предстоит реализовать в регионах.

Второй обучающий модуль запланирован на апрель-май. После его окончания участников ждут экзамены, а те, кто успешно сдаст их получат наставников для участия в предварительном голосовании.

«Это будут эксперты-политологи федерального уровня — например, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. Наставниками станут и руководители «Единой России». В частности, Председатель партии Дмитрий Медведев уже заявил, что готов участвовать в проекте в этом качестве», — отметил заместитель руководителя ЦИК «Единой России» — руководитель Управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов.

«Федеральный ПолитСтартап» — кадровый проект «Единой России» в преддверии выборов в Госдуму. С его помощью партия ищет новые лица – ярких региональных лидеров, пользующихся доверием у людей. Они составят кадровый резерв «Единой России».

Как сообщил заместитель секретаря регионального отделения, руководитель регисполкома «Единой России» Денис Бунеев, от Воронежской области на участие в кадровом проекте партии «ПолитСтартап» подали заявки 50 человек. В их числе молодые, начинающие управленцы, опытные руководители, экономисты, юристы, менеджеры, педагоги, инженеры, журналисты.

«Участники «ПолитСтартапа» готовы применить свои знания для развития региона, страны, представлять интересы граждан и территорий. Они хотят двигаться и развиваться дальше, а кадровый проект партии окажет им квалифицированную помощь»,- подчеркнул Денис Бунеев.