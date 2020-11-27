Губернатор Александр Гусев решил выйти на связь с воронежцами и ответить на интересующие их, а также представителей СМИ, вопросы. 1 декабря в 10.00 глава региона проведет прямой эфир в социальных сетях, главной темой которого станет социально-экономическое развитие региона в эпоху пандемии. Александр Гусев расскажет, как власти собираются преодолевать трудности и какие меры поддержки ждут воронежцев.

Также губернатор ответит на вопросы, которые можно заранее написать в комментариях к записи о трансляции в соцсетях регионального правительства. Те вопросы, на которые губернатор не успеет ответить во время прямого эфира, обещают не оставлять без внимания — ответы на них несколько позже можно будет получить там же, в комментариях.

Марина Хоружая