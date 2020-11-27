Мэрия Воронежа в скором времени планирует провести торги на право застройки ветхого квартала в Левобережном районе. Постановление об аукционе, который состоится 21 января, было опубликовано на сайте городской администрации. Территория, на которой планируется провести реновацию, располагается неподалеку от ДК им. Кирова и ограничена улицами Героев Стратосферы – Меркулова – Кулибина и Ленинский проспект. Площадь благоустраиваемого участка составит 1.1 га.

Победителю аукциона нужно будет снести на данном участке три ветхих жилых дома и возвести на расчищенной территории многоэтажки. Развитие территории будет проведено в рамках реализации программы «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда».

Ответственность за проведение торгов горадминистрация возложила на управление строительной политики мэрии Воронежа.

Напомним, что в мае городские парламентарии внесли корректировки в программу «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда», предложив дробить крупные площадки. Теперь вместо 25 крупных кварталов муниципалитетом будет отдано под развитие 35 участков (общая площадь 189,9 га). Планируется ликвидировать 604 ветхих здания общей площадью 351,7 тыс. кв. м. Все они были построены с 1946 по 1970 годы. До 2030 года на освобожденных территориях будет построено 2,6 млн. кв. м нового жилья.

Марина Хоружая