Точное расположение этого объекта армейское командование держит в тайне.

В Воронежской области появится новый общевойсковой полигон. Его площадь составит больше 69 тыс м2. На полигоне для учений разместят больше 100 разнообразных объектов. Там будут и современные трассы танкодромов с автодромами, и войсковое стрельбище с радиоуправляемыми и движущимися мишенями, и тактические поля для ведения огневого боя из неудобных положений, и места для контрольных стрельб танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений. Месторасположение полигона, как мы сказали, держат в тайне. Известно лишь, что площадка будет предназначена для бойцов Висленской мотострелковой дивизии.

Обучение на новом громадном полигоне начнется уже с 1 декабря, — сообщает Блокнот