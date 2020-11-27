По мнению оппозиционера, санкции должны быть направлены против денег, которые хранятся в странах Евросоюза

Оппозиционер Алексей Навальный, выступая по видеосвязи на заседании комитета по международным делам Европейского парламента, в ходе которого обсуждалась стратегия развития отношений с Россией, заявил, что эффективными в отношении России могут быть лишь санкции, которые коснутся богатейших жителей страны.

Заседание инициировала Европейская народная партия, помимо Навального пригласившая на дебаты бывшего заместителя министра энергетики, а ныне блогера Владимира Милова, а также председателя совета депутатов московского округа Красносельский Илью Яшина.

«Все дело в деньгах. Реальные санкции должны быть против реальных денег», — сказал оппозиционер, заявив, что нет смысла включать в санкционные списки тех, кто не путешествует по миру, у кого нет счетов в зарубежных банках. «Реальной целью должны быть олигархи, те, кто входит в ближайшее окружение президента Владимира Путина», — сказал Навальный.

Навальный также заявил, что властям ЕС необходимо не корректировать старую стратегию отношений с Россией, а создавать новую. При этом он призвал Брюссель тепло относиться к обычным россиянам, но жестко действовать к представителям государства.

Навальный уже несколько месяцев находится в Германии. Туда его вывезли после инцидента в Сибири, где почувствовал себя плохо, потерял сознание и был в результате госпитализирован. Оппозиционер уверен в том, что был отравлен. Власти Германии, исследовавшие его в берлинской больнице, пришли к выводу, что в организм Навального попал яд из группы «Новичка», — сообщает РБК