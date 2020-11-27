Доцент кафедры инфекционных заболеваний, замдекана лечебного факультета Воронежского государственного медуниверситета имени Бурденко, кандидат медицинских наук Сергей Пегусов скоропостижно умер в пятницу, 27 ноября. Мужчина скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Сергей Пегусов умер после тяжёлой болезни. Руководство медуниверситета выразило соболезнования родным и близким кандидата наук.

Сергей Пегусов родился в Воронеже 24 апреля 1955 года. Окончил среднюю школу, а затем поступил в местный медицинский институт на факультет лечебного дела. Окончил клиническую ординатуру с курсом инфекционных заболеваний, затем и аспирантуру с курсом инфекционных болезней. После пришёл трудиться в теперь уже университет.

Сергей Пегусов был членом Воронежского общества инфекционистов, имел стаж в практической медицине. Специализировался на диагностике, профилактике и терапии инфекционных и вирусных заболеваний. В совершенстве владел новейшими лабораторными и диагностическими методами исследования. Регулярно публиковал научные статьи в медицинских изданиях.

Ранее стало известно, что от коронавируса умер депутат Воронежской областной думы, гендиректор ООО «УК Продимекс-Сахар» Виталий Круглик. Парламентарию было 62 года. Скончалась и болевшая коронавирусом сотрудница отделения Российского детского фонда в Воронеже Татьяна Чижова, — сообщает Вести Воронеж