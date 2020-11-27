Сегодня в районном Совете ветеранов отметили 97 – й день рождения ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, боевого майора морской пехоты Рудина Семена Моисеевича.

Так совпало, что день рождения и профессиональный военный праздник уважаемый ветеран отмечает в одно время.

27 ноября 2020 г. исполнилось 315 лет морской пехоте России. К этой дате учреждена юбилейная медаль, которую председатель районного Совета ветеранов Евгений Правдухин вручил Семену Моисеевичу. Также от имени руководителя управы Сергея Ситникова вручено благодарственное письмо управы Ленинского района за большой личный вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную жизненную позицию.

Из славной биографии:

Семен Моисеевич Рудин за четыре дня до начала войны закончил 10-й класс. На фронт призван 1 августа 1941 года, служил в саперном батальоне, в составе пехоты прошел от Днепра до Сталинграда. Под Красноградом был контужен, но продолжил боевой путь. Войну закончил на Дальнем Востоке в сентябре 1945 года. Принял участие в уникальной операции советских войск по преодолению пустыни Гоби и Хинганского хребта.

Передовые батальоны трех фронтов в крайне неблагоприятных погодных условиях летних дождей двинулись на территорию противника. В результате этого выдающегося наступления Красная армия сумела захватить в плен более 200 тысяч японцев, много техники и оружия, а также были освобождены Южный Сахалин и Курильские острова.

За образцовое выполнение задания на фронте борьбы с японскими агрессорами, проявленную при этом доблесть и мужество Рудин С.М. награжден орденом Красной Звезды. Также имеет ордена Отечественной войны, Октябрьской Революции, золотую медалью ВДНХ 1978 года и многие другие.