В 2020 году формат празднования многих знаменательных событий значительно изменился. Но от этого праздники не стали менее значимыми и торжественными, а их аудитория стала только расширяться.

Всю неделю, предшествующую последнему воскресенью ноября на различных площадках проходят тематические мероприятия. В библиотеках развернуты книжные выставки, в детских школах искусств, выставки работ учащихся отделения живописи.

Рукодельницы из клубных формирований «Бисерная мозаика» и «Волшебная лента» районного управления социальной защиты населения представили результаты своего декоративно-прикладного творчества на специальной выставке «Свет материнской любви».

Как всегда творческий, душевный подход демонстрируют учащиеся 13-й школы.

Эти юные дарования, используя безграничные возможности интернета, записали на видео целый онлайн-концерт, посвященный любимым мамам.

Песни, танцы, стихи, музыкальные номера и акробатические этюды. Всего их порядка двадцати в исполнении детей с 1 по 11 классы. Уверены, что они никого не оставят равнодушным.

Добавим, концерт можно будет посмотреть 29 ноября 2020г.на странице детского объединения «Росток» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/aktiv13xa