В Воронеже обнаружили две 100-килограмовые авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщили в группе «Спасатели Воронежской области» в соцсети «ВКонтакте».

Первую снаряд нашли в Советском районе при прокладке газовой трубы — недалеко от дома № 7 по ул. Германа Титова (микрорайон Подклетное). Отметим, что всего в 150 м от этого места находится детский сад № 54.

Вторую авиабомбу обнаружили уже в Ленинском районе Воронежа. Опасную находку сделали при рытье траншеи коммуникаций на стройке у дома № 9 по ул. 121 Стрелковой дивизии.

В сопровождении полиции обе бомбы вывезли в Хохольский район на полигон «Погоново», где их утилизировали, подорвав в штатном режиме, — сообщает Обозреватель Врн