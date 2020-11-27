В воскресенье, 29 ноября, в Воронеже будет открыто автомобильное движение под путепроводом на улице 9 Января, сообщили в пятницу, 27 ноября, в администрации города. Ориентировочное время начала движения – 15.00.

Сейчас подрядчики занимаются покраской того пролета, что расположен над дорогой. В субботу и воскресенье рабочие займутся уборкой строительного мусора с проезжей части и подготовкой трассы к «приему» машин.В связи с планируемым запуском движения в мэрии пояснили, что маршрутный автобус № 57В вернется на прежнюю схему движения, частично пролегающую как раз под виадуком. Что касается троллейбуса №17, то он возобновит перевозку пассажиров после того, как работники «Воронежпассажиртранса» смонтируют контактную сеть и проверят работоспособность инфраструктуры. Дату возвращения троллейбуса власти назовут позднее.

Напомним, техническое движение на полностью обновленном путепроводе на 9 Января стартовало вечером 1 октября. Однако работы на этом объект еще продолжаются: уложены тротуары и асфальтобетонное покрытие в крайних полосах на подходах к сооружению и на самом виадуке, смонтировано наружное освещение, завершается обустройство лестничных сходов.В декабре на путепроводе установят барьерное ограждение и перила. И вообще до конца года будет завершен весь комплекс работ по масштабной реконструкции этого ключевого моста, — сообщает Горком36