Воронежцы, проживающие в микрорайоне Шилово, опасаются вырубки леса рядом с ул. Курчатова, поскольку в проекте нового генплана данный участок имеет статус зоны застройки. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации структуры, жители ул. Курчатова обратились в мэрию с предложением сохранить зеленую зону рядом с их жилым массивом и собрали подписи под этим обращением. Воронежцы озабочены тем, что в проекте генплана эта территория обозначена как зона застройки многоэтажными жилыми домами.

Однако в городской администрации сообщили, что данную территорию не планируется застраивать новыми высотками. Уже построенные здесь дома полностью покрывают норму плотности застройки и поэтому жилого строительства здесь вестись не будет.

— Озелененная территория, которая примыкает к жилому массиву на ул. Курчатова, отнесена Генпланом к одной функциональной зоне с существующими жилыми домами и только поэтому имеет статус «Зона застройки жилыми домами». Такое решение также отражено в проекте актуализированных правил землепользования и застройки территории Воронежа – на земельный участок, где расположен лес, определен рекреационный регламент озелененных территорий общего пользования (индекс территориальной зоны Р), он относится к не застраиваемым территориям, то есть жилой застройки здесь быть не может, — пояснили в мэрии.

Добавим, что подобный статус земли предполагает строительство спортивных площадок и сооружений, а также досуговых объектов и общественных пространство — сообщает Обозреватель Врн