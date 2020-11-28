Александр Лукашенко, президент Белоруссии, рассказал о том, что спецслужбы страны перехватывают разговоры находящейся в Литве Светланы Тихановской.

Как сообщает РИА Новости, в одном из разговоров, опекаемая Польшей и Литвой оппозиционерка рассказала, что «ничего не решает». Лукашенко намекнул таким образом, что Тихановская находится под контролем соседних с Белоруссией стран.

Телеграм-канал «Пул Первого» приводит цитату Лукашенко:

— Светлана говорит: мужики, ну что вы от меня требуете, я ничего не решаю.

Ранее глава Белоруссии утверждал, что на «братской» Украине, под Киевом белорусские чекисты обнаружили направленный против Минска центр «информационно-психологических операций». В нем, по словам Лукашенко, работают американцы.

Скриншот телеграм-канала «Пул Первого»