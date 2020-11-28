Лукашенко слушает Тихановскую и ее мужиков
Александр Лукашенко, президент Белоруссии, рассказал о том, что спецслужбы страны перехватывают разговоры находящейся в Литве Светланы Тихановской.
Как сообщает РИА Новости, в одном из разговоров, опекаемая Польшей и Литвой оппозиционерка рассказала, что «ничего не решает». Лукашенко намекнул таким образом, что Тихановская находится под контролем соседних с Белоруссией стран.
Телеграм-канал «Пул Первого» приводит цитату Лукашенко:
— Светлана говорит: мужики, ну что вы от меня требуете, я ничего не решаю.
Ранее глава Белоруссии утверждал, что на «братской» Украине, под Киевом белорусские чекисты обнаружили направленный против Минска центр «информационно-психологических операций». В нем, по словам Лукашенко, работают американцы.
Скриншот телеграм-канала «Пул Первого»
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