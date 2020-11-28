О звонках мошенников с использованием роботов-помощников предупредил Сбербанк
Об использовании мошенниками по телефону роботов-помощников предупредили специалисты Сбербанка.
Как сообщает ТАСС, ранее предполагаемым жертвам звонили живые люди. А сейчас жулики с помощью робота сообщают якобы о подозрительных операциях и соединяет с фиктивной службой безопасностью.
Мошенники часто используют номера телефонов, которые начинаются на +7 499 или +7 495.
Настоящий же Сбербанк звонит своим клиентам с номера 900.
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