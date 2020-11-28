Об использовании мошенниками по телефону роботов-помощников предупредили специалисты Сбербанка.

Как сообщает ТАСС, ранее предполагаемым жертвам звонили живые люди. А сейчас жулики с помощью робота сообщают якобы о подозрительных операциях и соединяет с фиктивной службой безопасностью.

Мошенники часто используют номера телефонов, которые начинаются на +7 499 или +7 495.

Настоящий же Сбербанк звонит своим клиентам с номера 900.